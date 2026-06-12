Concert live avec le groupe Vertical La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire
Concert live avec le groupe Vertical La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Mauges-sur-Loire
Concert live avec le groupe Vertical La Paillote des Lucettes
La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Laissez-vous emporter par une soirée musicale rythmée et festive.
La musique s’invite en plein air avec la venue du groupe Vertical . C’est le rendez-vous idéal pour décompresser entre amis, déguster nos planches apéritives et savourer la douceur d’une soirée de juin face à la Loire.
Niché en bord de fleuve à Montjean-sur-Loire, la Paillote des Lucettes est une guinguette à l’esprit de vacances. Avec ses salons de jardin décontractés et sa vue panoramique sur la Loire, c’est la halte idéale pour se détendre. Située le long de La Loire à Vélo, la guinguette propose un parking dédié avec cadenas pour les cyclistes. Côté papilles, l’ambiance est au partage cocktails frais, vins coups de cœur, planches mixtes, burgers généreux, grillades à la plancha et douceurs sucrées composent une carte simple et authentique. .
La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 45 66 25
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English :
Let yourself be carried away by an evening of rhythmic, festive music.
L’événement Concert live avec le groupe Vertical La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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