Concert DJ Spok Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert DJ Spok Guinguette du bout de l’Île

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée conviviale en musique pour ambiancer votre apéro entre amis avec le mix de DJ Spok.

Pour ce rendez-vous, DJ Spok prend les commandes des platines pour vous proposer une sélection musicale variée. Reconnu pour son bon goût et son éclectisme, il explore les différentes facettes de sa collection de disques pour créer une ambiance adaptée à la fin de journée. Venez profiter de ce mix tout en nuances, idéal pour se détendre et partager un moment de convivialité en bord de Loire.

Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

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English :

A convivial evening of music to liven up your aperitif with friends, with a mix by DJ Spok.

L’événement Concert DJ Spok Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges