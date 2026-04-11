Spectacle d’improvisation avec Le Lait Chaud à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec Le Lait Chaud à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Savourez un moment de rire et de répartie avec une troupe d’improvisation nantaise au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, véritable guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, continue d’animer ses fins de week-end avec sa programmation dédiée aux arts de la scène. Ce site ombragé, halte idéale sur le parcours de La Loire à Vélo, s’impose au fil de la saison comme un joli spot pour le théâtre d’improvisation dans l’Ouest. En accueillant de nombreuses troupes venues de toute la France pour des spectacles en participation libre, l’établissement cultive une ambiance artistique simple et accessible.

Pour ce rendez-vous, la guinguette accueille la troupe Le Lait Chaud , venue de Nantes, de 18h à 19h. Les comédiens relèveront le défi de créer des histoires instantanées sous les yeux des spectateurs. Pendant que le public profite des reparties de la troupe et des boissons locales, le parc à gosses reste ouvert avec ses jeux et ses tracteurs pour le bonheur des plus jeunes.

Dès 18h, le foodtruck Boit’o’pates s’installe sur la base nautique pour proposer ses boîtes de pâtes fraîches. Ce service vient enrichir l’offre habituelle de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger la soirée de manière conviviale au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Enjoy a moment of laughter and repartee with an improv troupe from Nantes on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec Le Lait Chaud à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges