Concert pour la restauration de l’église Saint-Symphorien avec le Conservatoire d’Angers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire dimanche 14 juin 2026.

Mauges-sur-Loire

Concert pour la restauration de l’église Saint-Symphorien avec le Conservatoire d’Angers

Montjean-sur-Loire Centre culturel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Un concert pour sauver notre patrimoine

Qu’on vienne d’Angers, d’Ancenis ou de La Pommeraye, son profil est indissociable de notre horizon.

Depuis 1864, l’église de Montjean-sur-Loire veille sur le fleuve, témoin majestueux de l’épopée batelière du XIXème siècle. Sa construction avait suscité beaucoup d’enthousiasme et l’afflux de nombreux dons. Mesurant 50 mètres de long sur 18 mètres de large et pouvant accueillir plus d’un millier de fidèles, les Montjeannais avaient souhaité une église aux allures de cathédrale lumineuse, élancée et visible à plusieurs lieux à la ronde.

Aujourd’hui, ce joyau de l’architecture néogothique a subi les affres du temps et a besoin qu’on vienne à son chevet. Pour soutenir sa restauration, l’Association de Sauvegarde de l’Église de Montjean-sur-Loire vous convie à une soirée musicale d’exception.

Laissez-vous transporter par le souffle du romantisme lors d’un concert unique donné par des professeurs du Conservatoire d’Angers. Au programme Clara et Robert Schumann, Félix Mendelssohn, Gabriel Fauré…

Votre présence est un geste de sauvegarde l’intégralité des bénéfices sera reversée à la restauration de l’édifice.

Sur place, présence de la Fondation du Patrimoine pour recueillir vos dons.

Les places sont déjà en vente à Montjean sur Loire au bar de la marine et au bureau de tabac presse de la rue de la mairie .

Montjean-sur-Loire Centre culturel Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 38 64 71

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English :

A concert to save our heritage

L’événement Concert pour la restauration de l’église Saint-Symphorien avec le Conservatoire d’Angers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges