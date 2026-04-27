ARTE Delacroix, un air de liberté Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

ARTE Delacroix, un air de liberté

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-16 2026-05-20

Le célèbre tableau de DELACROIX vous a toujours questionné ? Rendez-vous à la Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil et vous deviendrez un expert sur le sujet !

En 1830, Eugène Delacroix livre sa vision de la révolution de Juillet, à laquelle il a assisté, dans La Liberté guidant le peuple .

Suivant les étapes de sa restauration au Louvre, le réalisateur Martin Fraudreau plonge dans cette page d’histoire et retrace le destin d’une toile devenue icône universelle.

Le tableau, entré au Louvre en 1874, va néanmoins connaître un destin glorieux, devenant une icône des combats pour la liberté, recyclé à l’envi (au prix parfois de contresens) par la presse, la publicité et le monde de l’art. .

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr

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English :

Have you always wondered about DELACROIX’s famous painting? Visit the Micro-Folie in Saint-Florent-le-Vieil and become an expert on the subject!

L’événement ARTE Delacroix, un air de liberté Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges