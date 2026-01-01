Balade photographique à Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Balade photographique à Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 09:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Julien Gracq, célèbre écrivain de Saint-Florent-le-Vieil, aimait se balader le long du fleuve, où il puisait son inspiration.

Tout au long d’un parcours de 4 kilomètres, suivons ses traces des bords de Loire au Mont-Glonne, en passant par les petites ruelles… Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques de ces paysages ligériens aux couleurs de janvier…

RESERVATION OBLIGATOIRE

– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-a-saint-florent-le-vieil-49-4-km-2/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .

+33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

Organized by Sylvie from EMBALLADES PHOTO

