Balades observation des oiseaux migrateurs sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Balades observation des oiseaux migrateurs sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-08

Croisière Ornithologique avec Fer de Loire Observez les oiseaux migrateurs du dernier fleuve sauvage d’Europe entre Angers et Nantes.

Munissez-vous de vos jumelles et laissez-vous porter par la magie sauvage du fleuve.

Nous vous invitons à prendre place à bord d’un bateau traditionnel de Fer de Loire pour une navigation d’exception au départ de Montjean-sur-Loire. C’est une occasion rare de vous immiscer, en toute discrétion, dans l’intimité de la faune ailée par Michel Pajard, conseiller en environnement.

Ce qui vous attend lors de cette escale au cœur du vivant

-Un spectacle naturel Admirez le ballet des oiseaux migrateurs qui font escale sur les bancs de sable. Balbuzards pêcheurs, sternes ou hérons cendrés… ouvrez grand les yeux pour surprendre ces voyageurs du ciel.

-La douceur de la batellerie traditionnelle Glissez sur l’eau à bord d’une embarcation authentique. Le silence et la stabilité de ce navire de caractère vous permettent une approche respectueuse, idéale pour l’observation et la photographie.

-Un panorama sauvage et préservé Découvrez la Loire sous un angle nouveau. Guidés par le courant, vous explorerez des recoins secrets du fleuve où la nature reprend ses droits. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 85 35 18 bateaudeloire@gmail.com

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English :

Ornithological cruise with Fer de Loire: Observe migratory birds on Europe’s last wild river between Angers and Nantes.

L’événement Balades observation des oiseaux migrateurs sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges