Rencontre de chorales engagées à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Rencontre de chorales engagées à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Donnez de la voix et profitez d’une soirée musicale militante et conviviale sur les bords de l’Èvre.

La Drain’Guette vous accueille sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais pour une soirée placée sous le signe de l’engagement et du chant choral. Ce site ombragé, halte privilégiée des randonneurs du circuit Au fil de l’Èvre et des cyclistes de La Loire à Vélo, offre un cadre naturel idéal pour cette rencontre artistique. Proposé en participation libre, cet événement invite au partage dans une ambiance décontractée.

La soirée se découpe en deux temps forts à 20h30, l’ensemble Les Pattes de Louves ouvre les festivités, suivi à 21h15 par La Soupape des Ginettes . Ces chorales engagées proposent un répertoire de chants qui font écho aux valeurs de solidarité et de dynamisme local. Pendant que les voix résonnent, les plus jeunes peuvent s’amuser en toute liberté dans le parc à gosses avec ses jeux et tracteurs.

Pour accompagner ces prestations musicales, le foodtruck Complètement Food s’installe sur place dès le début de soirée pour proposer ses burgers maison. Les visiteurs peuvent également profiter de la carte habituelle de la guinguette composée de boissons et de planches apéritives à base de produits locaux. Une occasion parfaite pour lier découverte culturelle et plaisir gourmand au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Give your voice and enjoy a militant and convivial musical evening on the banks of the river Èvre.

L’événement Rencontre de chorales engagées à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges