Diffusion des matchs de la Coupe du Monde La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire mardi 16 juin 2026.

Mauges-sur-Loire

Diffusion des matchs de la Coupe du Monde La Paillote des Lucettes

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-26

Rassemblez-vous au bord de l’eau pour soutenir l’équipe de France dans une ambiance survoltée.

Cet été, la guinguette diffuse en direct les matchs de l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Venez vibrer et célébrer chaque but ensemble en terrasse, confortablement installés face au fleuve avec nos burgers généreux, frites fraîches et rafraîchissements locaux.

Niché en bord de fleuve à Montjean-sur-Loire, la Paillote des Lucettes est une guinguette à l’esprit de vacances. Avec ses salons de jardin décontractés et sa vue panoramique sur la Loire, c’est la halte idéale pour se détendre. Située le long de La Loire à Vélo, la guinguette propose un parking dédié avec cadenas pour les cyclistes. Côté papilles, l’ambiance est au partage cocktails frais, vins coups de cœur, planches mixtes, burgers généreux, grillades à la plancha et douceurs sucrées composent une carte simple et authentique. .

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 45 66 25

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English :

Gather at the water’s edge to support the French team in an overexcited atmosphere.

L’événement Diffusion des matchs de la Coupe du Monde La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges