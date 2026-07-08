Concert Les épines de Mymi Rose au restaurant Le Marie-Louise MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Concert Les épines de Mymi Rose au restaurant Le Marie-Louise

MONTJEAN-SUR-LOIRE Lieu-dit Le Clairvoyant Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Concert Les épines de Mymi Rose au restaurant Le Marie Louise à Montjean-sur-Loire.

Le vendredi 31 juillet 2026, le restaurant Le Marie-Louise à Montjean-sur-Loire s’anime au rythme de la musique. L’établissement accueille Les épines de Mymi Rose pour un concert mêlant chanson française, jazz manouche et swing. Un rendez-vous musical à découvrir en bord de Loire entre Angers et Nantes. .

MONTJEAN-SUR-LOIRE Lieu-dit Le Clairvoyant Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 07 00 restaurant-lemarie-louise@outlook.fr

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English :

Les Épines de Mymi Rose concert at Le Marie Louise restaurant in Montjean-sur-Loire.

L’événement Concert Les épines de Mymi Rose au restaurant Le Marie-Louise Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges