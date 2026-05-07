Animation Petit artisan, bois au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Animation Petit artisan, bois au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Visite thématique et atelier de création d’un vitrail en papier et de son cadre en bois au Musée des Métiers à Mauges-sur-Loire.

Plongez au cœur du savoir-faire et créez votre propre œuvre de lumière !

Et si vous passiez de la découverte à la création ? Le Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine (Mauges-sur-Loire, 49) propose une expérience immersive aux 8-15 ans pour percer les secrets des bâtisseurs et des décorateurs d’autrefois.

Une immersion entre bois et lumière avec un atelier de création d’un vitrail en papier et de son cadre en bois

-Parcours Artisans du Patrimoine (30 min) L’atelier débute par une exploration de l’exposition temporaire. Une visite thématique pour comprendre le rôle crucial des métiers du bois dans notre patrimoine. Charpente, menuiserie, outils anciens… une source d’inspiration idéale avant de passer à l’établi.

-De la matière à l’objet Place à la réalisation ! Les participants s’initient aux techniques de composition d’un vitrail en papier, jouant sur les contrastes et les couleurs, avant de fabriquer son cadre en bois.

-Savoir-faire et saisonnalité Encadrés par le musée, ils découvrent le vocabulaire technique et manipulent les matériaux pour créer un motif unique, inspiré des collections ou du rythme des saisons.

Chaque participant repart avec son vitrail encadré

A partir de 8 ans et jusqu’à 15 ans.

(Les adultes participent à la visite mais seuls les enfants réalisent une création.) .

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

Thematic visit and workshop to create a paper stained-glass window and its wooden frame at the Musée des Métiers in Mauges-sur-Loire.

L’événement Animation Petit artisan, bois au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges