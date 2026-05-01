Journée de la peinture à Montjean-sur-Loire Parc du Prieuré Mauges-sur-Loire
Journée de la peinture à Montjean-sur-Loire Parc du Prieuré Mauges-sur-Loire dimanche 24 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Journée de la peinture à Montjean-sur-Loire
Parc du Prieuré Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Observez le travail des artistes en direct et participez à une journée de création solidaire sur les bords de Loire.
La Journée de la Peinture réunit artistes professionnels et amateurs au bord de l’eau. Pour cette édition à Montjean-sur-Loire, l’invitée d’honneur Myriam Rougemaille et les participants s’installeront en plein air pour créer entre Loire et Layon.
Déroulement de la journée
– Dès 7h Inscriptions des peintres sur place (12€) ou avant le 20 mai (10€). Le public est invité à déambuler pour observer les artistes en action.
– Animations Stands créatifs ouverts à tous et interventions des Scouts et Guides de France (groupe Marcel Callo) ainsi que de l’association Ensemble contre la SLA. L’ambiance musicale est assurée par Les Pieds Musclés.
– 12h Possibilité de déjeuner sur place.
– 14h Exposition avec présentation des œuvres réalisées durant la matinée.
– 16h Vente publique des œuvres par l’étude Chauviré-Courant.
Les bénéfices seront reversés au groupe Marcel Callo et à l’association Ensemble contre la SLA pour soutenir la lutte contre la maladie de Charcot. .
Parc du Prieuré Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 61 12 72 journeedelapeinture@gmail.com
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English :
Watch the artists at work and take part in a day of creative solidarity on the banks of the Loire.
L’événement Journée de la peinture à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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