Exposition Fais[eur] d'[i]mages par Claude TOUCHAIS Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Fais[eur] d'[i]mages par Claude TOUCHAIS

Saint-Florent-le-Vieil Ferme abbatiale des Coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Envie de découvrir le travail d’un illustrateur designer, partez à la rencontre de Claude Touchais, à la ferme des Coteaux, dans le cadre de son exposition Fais[eur] d'[i]mages !

En août, la ferme des Coteaux accueille l’exposition Fais[eur] d'[i]mages issue de la collection de l’artiste local, Claude Touchais.

Ce dernier est illustrateur-designer et touche à n’importe quelles formes d’expressions culturales depuis son plus jeune âge couleurs à l’eau, pigments à sec, ombre et lumière, matière, collage et contre-collage, montage, volume, sculpture, image digitale — pixel et vecteur confondus…

En se laissant guidée par un mot, une idée, un concept, il se décrit comme faiseur d’image .

N’hésitez donc pas à aller jeter un oeil à sa collection et à le rencontrer ! .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme abbatiale des Coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 15 01 31 claude.ctdesigner@gmail.com

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English :

Want to discover the work of an illustrator and designer? Come meet Claude Touchais at the Ferme des Coteaux as part of his exhibition Fais[eur] d'[i]mages !

L’événement Exposition Fais[eur] d'[i]mages par Claude TOUCHAIS Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle Tourisme ôsezMauges