Mauges-sur-Loire

Pique-nique vigneron

Saint-Florent-le-Vieil 5 L’Alma La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:30:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Envie d’un pique-nique pas comme les autres, rendez-vous aux Vignes de l’Alma pour un moment de dégustation authentique !

Venez partager un moment authentique chez un vigneron indépendant, Mr Romain Chevalier.

Le week-end du 25-26 juillet, apportez votre pique-nique et découvrez le domaine des Vignes de l’Alma.

Au programme

– Pique-nique avec barbecues et planchas à disposition.

– Dégustation de vins de Loire et d’Alsace avec le vigneron Domaine Koch.

– Visite du vignoble et du chai.

Inscription en amont. .

Saint-Florent-le-Vieil 5 L’Alma La Boutouchère Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 71 09 lesvignesdelalma@orange.fr

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English :

If you’re looking for a picnic like no other, head to Les Vignes de l’Alma for an authentic tasting experience!

L’événement Pique-nique vigneron Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges