Mauges-sur-Loire

Pique-nique vigneron aux vignes de l’Alma

Les Vignes de l’Alma L’Alma, La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:30:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Les Vignes de l’Alma vous invite à leur pique-nique découverte à Saint-Florent-le-Vieil

Vous souhaitez passer un moment convivial au milieu des vignes ? Participez au pique-nique découverte chez le vigneron Les Vignes de l’Alma à Saint-Florent-le-Vieil

Vous apportez votre pique-nique et les vignerons vous fournissent les barbecues, les vins et café pendant tout le repas.

Un ami vigneron d’Alsace sera présent également tout le week-end pour vous faire découvrir les vins Alsaciens.

A la suite du repas, une visite des vignes et du domaine sera effectuée.

Vos amis sont les bienvenus, vous avez la possibilité de réserver une table à l’inscription.

Un droit d’entrée de 4 € sera demandé à chaque adulte participant au pique-nique.

Attention la réservation est obligatoire pour participer à l’événement .

Les Vignes de l’Alma L’Alma, La Boutouchère Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 71 09 lesvignesdelalma@orange.fr

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English :

Les Vignes de l’Alma invites you to their discovery picnic at Saint-Florent-le-Vieil

L’événement Pique-nique vigneron aux vignes de l’Alma Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges