Concert de Dirty Old Mat à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert de Dirty Old Mat à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez l’énergie brute d’un one man band mêlant chanson, folk et punk dans le cadre paisible des bords de l’Èvre.

La Drain’Guette vous donne rendez-vous sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais pour une soirée musicale de caractère. Ce site ombragé, escale incontournable pour les randonneurs et les cyclistes de La Loire à Vélo, accueille une performance solo originale en participation libre. L’ambiance conviviale du lieu se prête parfaitement à cette rencontre entre authenticité et dynamisme local.

L’artiste Dirty Old Mat monte sur scène de 21h à 22h30. Seul avec ses instruments, il livre un répertoire aux influences variées, naviguant entre la chanson française, le folk et l’esprit punk. Pendant que les plus grands profitent de ce concert singulier, les enfants peuvent s’amuser au parc à gosses , l’espace de jeux dédié avec ses tracteurs, permettant à toutes les générations de partager un bon moment.

Pour la partie restauration, le foodtruck Complètement Food assure le service avec ses burgers maison. Vous pourrez également retrouver les boissons locales et les planches apéritives de la guinguette pour accompagner votre soirée. Une belle occasion de vibrer au son d’une musique sincère et énergique, les pieds presque dans l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Discover the raw energy of a one-man band blending song, folk and punk in the peaceful setting of the banks of the river Èvre.

L’événement Concert de Dirty Old Mat à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges