Spectacle de Cirque et Musique avec Les Rétroviseurs à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle de Cirque et Musique avec Les Rétroviseurs à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Laissez-vous embarquer par un mélange poétique de cirque et de mélodies pour une fin de journée enchantée au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, continue de faire vivre les arts de la scène sous ses grands arbres. Ce lieu de détente, prisé des cyclistes de La Loire à Vélo et des promeneurs, s’anime tout au long de la saison avec une programmation variée de 24 spectacles. Si l’improvisation y tient une place de choix, la guinguette s’ouvre aussi aux arts du cirque et à la musique pour proposer des moments de partage simples et authentiques, toujours en participation libre (au chapeau).

Pour ce rendez-vous du vendredi, la scène accueille la compagnie choletaise Les Rétroviseurs de 18h à 19h. Ce spectacle mêlant prouesses de cirque et ambiance musicale saura captiver les petits comme les grands dans ce cadre naturel privilégié. Pendant que les artistes assurent le show, le parc à gosses reste accessible pour permettre aux enfants de s’amuser avec les tracteurs et les jeux de la base nautique.

Dès 18h, l’ambiance devient particulièrement conviviale avec la présence du foodtruck Le four qui roule , qui préparera ses célèbres fouaces traditionnelles. En accompagnement des boissons locales et des planches de la guinguette, c’est la formule idéale pour bien commencer le week-end au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be carried away by a poetic mix of circus and melodies for an enchanted end to the day on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle de Cirque et Musique avec Les Rétroviseurs à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges