Spectacle d’improvisation avec Les Flamants Bleus à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec Les Flamants Bleus à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Terminez le week-end avec légèreté et humour lors d’une performance d’improvisation théâtrale sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air nichée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, vous donne rendez-vous sous les arbres pour une fin d’après-midi pleine de surprise. Ce site naturel, apprécié des randonneurs du circuit Au fil de l’Èvre et des cyclotouristes, devient le décor d’un moment de spectacle vivant unique. Proposé en participation libre (au chapeau), cet événement met à l’honneur la spontanéité de la scène locale dans une ambiance simple et conviviale.

Pour cette session dominicale, la scène accueille la troupe angevine Les Flamants Bleus . Sans filet ni scénario écrit à l’avance, les comédiens s’appuieront sur leur imagination et les suggestions du public pour inventer des histoires instantanées. Pendant la représentation, les parents peuvent se détendre avec un verre tandis que les enfants profitent du parc à gosses pour jouer en toute sécurité avec les tracteurs.

Dès 18h, le foodtruck Tonton Pâte s’installe sur place pour régaler les visiteurs avec ses panozzos artisanaux. Cette offre gourmande complète parfaitement la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, idéale pour prolonger ce moment convivial au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

End the weekend with a light-hearted, humorous performance of theatrical improvisation on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec Les Flamants Bleus à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges