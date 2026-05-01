Rencontre littéraire avec l’autrice Katell Daniel à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Rencontre littéraire avec l’autrice Katell Daniel à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Partagez un moment d’échange privilégié et plongez dans l’univers illustré du livre Lou Wenn lors d’une fin d’après-midi culturelle au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous sous le signe du livre et de l’image, la guinguette accueille l’autrice et illustratrice locale Katell Daniel. Tout au long de l’après-midi, venez à sa rencontre pour échanger sur son parcours, découvrir ses techniques de dessin et plonger dans les pages de son ouvrage Lou Wenn. Une belle occasion de repartir avec une dédicace personnalisée et de partager un moment complice avec une artiste passionnée dans un cadre naturel des plus inspirants.

Dès 19h, l’ambiance se prolonge de manière gourmande avec l’arrivée du foodtruck Au goût de la rue , qui s’installe sur la base nautique pour proposer ses plats du monde. Une offre idéale pour accompagner les boissons locales de la guinguette et passer une agréable soirée en plein air après cette rencontre littéraire. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Share a privileged moment of exchange and immerse yourself in the illustrated world of the book Lou Wenn during a late afternoon cultural event on the banks of the river Èvre.

L’événement Rencontre littéraire avec l’autrice Katell Daniel à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges