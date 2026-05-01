Concert des Oiseaux de Trottoir à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert des Oiseaux de Trottoir à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Vibrez au rythme d’un orchestre cyclo-itinérant dans le cadre verdoyant et décontracté de cette guinguette sur les bords de l’Èvre.

La Drain’Guette, installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, vous accueille pour une soirée musicale sous ses grands arbres. Ce site ombragé, bien connu des randonneurs du parcours Au fil de l’Èvre et des cyclistes de La Loire à Vélo, offre un cadre idéal pour profiter de la douceur ligérienne. Pour cette soirée spéciale, l’établissement met en avant la convivialité et le partage avec un concert accessible en participation libre.

À l’affiche, l’orchestre cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir investit les lieux de 21h à 22h30 pour une performance pleine d’énergie. En attendant le début du spectacle ou pendant l’entracte, les visiteurs peuvent profiter des planches apéritives composées de produits locaux. Les plus jeunes ne sont pas oubliés grâce au parc à gosses équipé de tracteurs et de jeux, permettant aux familles de passer un moment serein.

Côté restauration, l’offre habituelle est complétée dès 19h par la présence du foodtruck Aux goûts de la rue . Ce dernier propose une cuisine aux saveurs du monde, idéale pour accompagner les boissons locales de la guinguette avant de se laisser porter par la musique de cet orchestre voyageur. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Vibrate to the rhythm of a cyclo-itinerant orchestra in the relaxed, leafy setting of this guinguette on the banks of the river Èvre.

L’événement Concert des Oiseaux de Trottoir à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges