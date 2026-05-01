Les initiations et expositions à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Les initiations et expositions à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-21 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-08

Faites le plein de découvertes et de savoir-faire lors d’une saison riche en partages et en apprentissages.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé est le lieu idéal pour s’essayer au tir à l’arc, s’initier à la mosaïque ou découvrir l’art de la vannerie. Les amateurs de jeux vidéo pourront également profiter de nombreuses sessions de rétrogaming .

Entre deux activités, savourez des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent du parc à gosses .

Avec 43 événements prévus sur la base nautique, la saison s’annonce intense (participations financières demandées pour certains ateliers):

– Samedi 16 mai (15h 19h) Vente de plants du potager avec Le Champ des Potes.

– Samedi 23 mai (15h 16h) Initiation au pastel avec Katell Daniel.

– Samedi 23 mai (16h 20h) Atelier et initiation à la vannerie avec Sébastien Guillet.

– Samedi 23 mai (16h 20h) Rencontre avec l’autrice et illustratrice Katell Daniel pour son livre Lou Wenn.

– Samedi 6 juin (12h 18h) Affûtage et vente de couteaux avec Le Fil de l’Èvre.

– Samedi 20 juin (10h 18h) Concours de palets avec l’association Les Capalets (sur réservation).

– Dimanche 21 juin Arrivée de la Fête du Vélo.

– Mercredi 1er juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 1 (Tekken 3).

– Mercredi 1er juillet (18h 19h) Atelier cuir avec La Couserie de Clara.

– Vendredi 3 juillet (19h30 22h30) Soirée jeux (Cartes Magic et Table Commander) avec l’association Mana.

– Samedi 4 juillet (16h 19h) Rencontre avec l’auteur et illustrateur Vincent Végâa pour ses poèmes.

– Mercredi 8 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Nintendo 64 (Super Mario 64).

– Jeudi 9 juillet (18h 23h) Concours de belote (sur réservation au 06 68 42 53 47).

– Mercredi 15 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 2 (X-Men Next Dimension).

– Mercredi 15 juillet (18h 19h) Initiation Yoga et Qi Gong avec Evie Danse.

– Mercredi 15 juillet (18h 20h) Découverte Diapason avec Vibre à Soi.

– Jeudi 16 juillet (18h 20h) Initiation au tir à l’arc avec Les Archers Florentais.

– Vendredi 17 juillet (19h) Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore.

– Samedi 18 juillet (15h 19h) Initiation et exposition de mosaïques avec M-Mozaïk.

– Samedi 18 juillet (17h 18h) Danse et dessin parent-enfant avec Evie Danse.

– Dimanche 19 juillet (16h 17h) Sieste musicale avec Vibre à Soi.

– Mercredi 22 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 2 (Capcom Collections).

– Mercredi 22 juillet (18h 19h) Initiation Yoga et Qi Gong avec Evie Danse.

– Mercredi 22 juillet (18h 20h) Découverte Diapason avec Vibre à Soi.

– Mercredi 29 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Master System (Shinobi).

– Mercredi 29 juillet (18h 19h) Initiation Yoga et Qi Gong avec Evie Danse.

– Mercredi 29 juillet (18h 20h) Découverte Diapason avec Vibre à Soi.

– Jeudi 30 juillet (19h) Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore.

– Mercredi 5 août (17h 20h) Initiation Gaming sur Méga Drive (Street of Rage).

– Mercredi 5 août (18h 20h) Initiation au tir à l’arc avec Les Archers Florentais.

– Samedi 8 août (14h 20h) Exposition et sculpture sur bois avec Xylocoop.

– Samedi 8 août (17h 20h) Atelier Fabrique ta toupie avec Xylocoop.

– Dimanche 9 août (15h 18h) Tournage sur bois et fabrication de toupies avec Xylocoop.

– Mercredi 12 août (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 1 (Crash Bandicoot 3).

– Vendredi 14 août (19h) Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore.

– Samedi 15 & dimanche 16 août Exposition photos La Nature en sursis par Dominique Drouet.

– Mercredi 19 août (17h 20h) Initiation Gaming sur Super Nintendo (Street Fighter 2).

– Jeudi 20 août (18h 20h) Initiation au tir à l’arc avec Les Archers Florentais.

– Samedi 22 août (15h 19h) Vente de légumes d’été avec Le Champ des Potes.

– Samedi 22 août (17h 18h) Danse et dessin parent-enfant avec Evie Danse.

– Dimanche 23 août (16h 17h) Sieste musicale avec Vibre à Soi.

– Samedi 29 août (19h) Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore.

– Mercredi 26 août (16h 17h) Initiation Gaming sur Game Cube (Mario Kart Double Dash).

– Samedi 5 septembre (15h 19h) Vente de légumes d’été avec Le Champ des Potes. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Fill up on discoveries and know-how during a season rich in sharing and learning.

L’événement Les initiations et expositions à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges