Atelier cuir Maroline fabrication d’un sac banane artisanal Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier cuir Maroline fabrication d’un sac banane artisanal

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-20 2026-07-11 2026-07-17

Fabriquez votre sac en cuir dans un atelier de maroquinerie à Montjean-sur-Loire à 30min d’Angers et Ancenis.

Cet atelier vous permettra de vous immerger dans un atelier artisanal, de découvrir la couture traditionnelle à la main et de repartir avec un sac personnalisé .

L’atelier comprend

savoir-faire + cuir + accessoires + mise à disposition matériel et outillage + petite pause gourmande

ÉTAPES DE FABRICATION

– Choix des matières

– Travail de coupe avec l’aide d’un patron

– Assemblage et travail de préparation

– Montage avec rivets

– Pose accessoires

– Travail de finition

Niveau débutant (15 ans minimum). Initiation aux bases de la maroquinerie

Durée 3h 3h30

Places 2 à 4 max

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

L’atelier commence par une présentation et un échange sur le métier et le cuir selon vos questions. Vous choisirez le cuir, les accessoires et la bandoulière, parmi une large sélection de matière et selon vos envies. Pour cet atelier, les pièces en cuir seront prédécoupées à l’avance, vous travaillerez sur la préparation à l’aide d’un patronage pour tracer les repères de montage . Après avoir assemblé les différentes pièces du sac, vous débuterez le montage avec l’outillage emporte-pièce, rivets et presse atelier.

Vous pourrez ensuite monter votre bandoulière en cuir et l’ajuster à votre taille. .

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com

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English :

Make your own leather bag in a leather workshop in Montjean-sur-Loire, 30 minutes from Angers and Ancenis.

L’événement Atelier cuir Maroline fabrication d’un sac banane artisanal Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges