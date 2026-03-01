Atelier cuir couronne de fleurs, solo ou duo adulte-enfant MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

Atelier cuir couronne de fleurs, solo ou duo adulte-enfant

MONTJEAN-SUR-LOIRE 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-20 17:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-04-04 2026-04-15 2026-05-09 2026-05-15

Découvrez de façon ludique la fabrication d’un porte-monnaie en cuir en duo adulte-enfant

Découvrez un savoir-faire artisanal, partagez un moment convivial et repartez avec votre COURONNE EN CUIR PERSONNALISEE !

L’atelier comprend découverte savoir-faire + fabrication de votre couronne + mise à disposition matériel et outillage + petite pause gourmande

A choisir

– Couronne en cuir, diamètre 17 cm, 9 fleurs maximum

– Couronne en cuir, diamètre 26 cm, 14 fleurs maximum

En option le duo (+ 10€)

Vous pouvez choisir de venir fabriquer 1 couronne en duo adulte | enfant

Matière cuir + couronne en bois

Niveau à partir de 15 ans. 7 ans pour le duo Atelier créatif ludique et accessible

Durée 2h

Places 6 max ( plus sur demande )

CE QUE VOUS ALLEZ DECOUVRIR

– Les cuirs, les outils et l’atelier de maroquinerie

– La coupe main et coupe emporte-pièce

– L’assemblage et travail de préparation

– Le montage

– Le travail de finition

Les + de l’atelier

Un bel assortiment de cuirs colorés issus de chutes revalorisées

Des techniques accessibles à tous, même débutants

Une immersion dans l’univers du cuir et de l’artisanat local

Une création unique à emporter, parfaite à offrir ou à suspendre chez soi

Créez une couronne poétique et colorée en cuir, dans l’univers chaleureux de mon atelier. Lors de cet atelier créatif, vous réaliserez une couronne décorative à suspendre, composée de fleurs façonnées à la main à partir de chutes de cuir soigneusement sélectionnées.

L’objectif est aussi d’apprendre à valoriser des chutes de cuir en leur donnant une seconde vie à travers une création douce et florale. Un moment de découverte, de partage et d’initiation au travail du cuir.

Au programme Présentation des cuirs et des outils spécifiques à la maroquinerie artisanale. Découpe, façonnage et assemblage des fleurs en cuir; Création d’une composition harmonieuse autour d’un cercle en bois. Finitions personnalisées avec des lanière de cuir et détails de votre choix. .

English :

Discover in a playful way the making of a leather wallet in duo adult-child

