Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire jeudi 21 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal
Montjean-sur-Loire 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 13:30:00
fin : 2026-05-22 18:30:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-06-04 2026-06-11 2026-07-23
Fan de cabas et de sac Marie-Poppins, venez découvrir comment fabriquer un sac avec des techniques simples mais raffinées à Montjean-sur-Loire à 25min d’Angers.
Le cabas est le modèle incontournable en maroquinerie alors il ets temps de créer le vôtre!
L’atelier commence par une présentation et un échange sur la maroquinerie et le cuir, selon vos questions. Parmi une belle sélection de cuirs adaptés à la fabrication de votre cabas, vous choisirez la finition et les coloris des matières qui vous plaisent. L’atelier se poursuit par une initiation à la technique de la coupe main, tout d’abord sur des chutes de cuir avant de vous lancer sur votre modèle avec votre gabarit de coupe. Votre cabas coupé, avec les repères de montages tracés, vous découvrirez les différentes étapes et techniques de fabrication. Viendra ensuite la couture main. Toute une série de rivets seront à monter, et vous utiliserez des emporte-pièces pour la pose des accessoires. Pour ajouter une touche d’originalité à votre cabas vous fabriquerez un accessoire personnalisé.
L’atelier comprend
Le Savoir-faire
Le cuir
Les accessoires
La mise à disposition matériel et outillage
Une petite pause gourmande
Vous repartirez avec votre cabas personnalisé !
ETAPES DE FABRICATION
Sélection des matières
Travail avec l’aide d’un patron
Coupe main
Parage
Assemblage et travail de préparation
Pose d’accessoires
Couture main piqure machine
Travail de finition
Niveau Challenger à partir de 15 ans. Pas de connaissances ou expériences nécessaires, il faut en revanche aimer travailler avec rigueur, précision et patience .
Durée 5h à 6h
Places 1 à 2 max .
Montjean-sur-Loire 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fans of tote bags and Marie-Poppins bags, come and discover how to make a bag with simple but refined techniques in Montjean-sur-Loire, 25 minutes from Angers.
L’événement Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Balades observation des oiseaux migrateurs sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 9 juin 2026
- Balade photographique à Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 9 juin 2026
- ARTE Delacroix, un air de liberté Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 10 juin 2026
- Concert DJ Spok Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 12 juin 2026
- Rencontre de chorales engagées à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 13 juin 2026