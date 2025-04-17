Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal

Montjean-sur-Loire 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 13:30:00

fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-06-04 2026-06-11 2026-07-23

Fan de cabas et de sac Marie-Poppins, venez découvrir comment fabriquer un sac avec des techniques simples mais raffinées à Montjean-sur-Loire à 25min d’Angers.

Le cabas est le modèle incontournable en maroquinerie alors il ets temps de créer le vôtre!

L’atelier commence par une présentation et un échange sur la maroquinerie et le cuir, selon vos questions. Parmi une belle sélection de cuirs adaptés à la fabrication de votre cabas, vous choisirez la finition et les coloris des matières qui vous plaisent. L’atelier se poursuit par une initiation à la technique de la coupe main, tout d’abord sur des chutes de cuir avant de vous lancer sur votre modèle avec votre gabarit de coupe. Votre cabas coupé, avec les repères de montages tracés, vous découvrirez les différentes étapes et techniques de fabrication. Viendra ensuite la couture main. Toute une série de rivets seront à monter, et vous utiliserez des emporte-pièces pour la pose des accessoires. Pour ajouter une touche d’originalité à votre cabas vous fabriquerez un accessoire personnalisé.

L’atelier comprend

Le Savoir-faire

Le cuir

Les accessoires

La mise à disposition matériel et outillage

Une petite pause gourmande

Vous repartirez avec votre cabas personnalisé !

ETAPES DE FABRICATION

Sélection des matières

Travail avec l’aide d’un patron

Coupe main

Parage

Assemblage et travail de préparation

Pose d’accessoires

Couture main piqure machine

Travail de finition

Niveau Challenger à partir de 15 ans. Pas de connaissances ou expériences nécessaires, il faut en revanche aimer travailler avec rigueur, précision et patience .

Durée 5h à 6h

Places 1 à 2 max .

Montjean-sur-Loire 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com

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English :

Fans of tote bags and Marie-Poppins bags, come and discover how to make a bag with simple but refined techniques in Montjean-sur-Loire, 25 minutes from Angers.

L’événement Atelier Maroline fabrication d’un sac en cuir artisanal Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges