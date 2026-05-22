Atelier et initiation à la vannerie avec Sébastien Guillet à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier et initiation à la vannerie avec Sébastien Guillet à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez un savoir-faire ancestral et tressez vos premiers brins d’osier lors d’un atelier d’artisanat au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous dédié à l’artisanat d’art, la guinguette accueille Sébastien Guillet pour un atelier et une initiation à la vannerie. Les participants pourront s’essayer au tressage de l’osier, comprendre les gestes traditionnels des vanniers et façonner un objet unique de leurs propres mains dans un cadre naturel et détendu.

Dès 19h, l’ambiance se prolonge de manière gourmande avec l’arrivée du foodtruck Au goût de la rue , qui s’installe sur la base nautique pour proposer ses plats du monde. Une offre idéale pour accompagner les boissons locales de la guinguette et passer une agréable soirée en plein air après l’atelier. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Discover an ancestral skill and weave your first strands of wicker during a craft workshop on the banks of the river Èvre.

L’événement Atelier et initiation à la vannerie avec Sébastien Guillet à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges