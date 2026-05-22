Initiation au pastel avec Katell Daniel à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Initiation au pastel avec Katell Daniel à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exprimez votre créativité et initiez-vous aux techniques du pastel lors d’un atelier artistique et convivial au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous créatif, la guinguette invite petits et grands à découvrir le monde des arts plastiques aux côtés de Katell Daniel. L’artiste locale animera une session d’initiation au pastel, idéale pour apprendre à dompter les pigments, jouer avec les nuances et s’essayer à cette technique douce et colorée dans un cadre naturel des plus inspirants.

L’occasion est parfaite pour coupler cette pause artistique avec les services de la guinguette vous pourrez prolonger l’après-midi en terrasse autour d’un rafraîchissement ou d’une planche apéritive, tout en profitant de la douceur des bords de l’Èvre. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Express your creativity and try your hand at pastel techniques in a friendly, artistic workshop on the banks of the River Èvre.

L’événement Initiation au pastel avec Katell Daniel à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges