Les Estivales du Moulin

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Rendez-vous aux Estivales du moulin à La Chapelle-Saint-Florent entre Angers et Nantes pour vivre un festival culturel en musique et gratuit le dernier week-end de juillet !

Top départ pour la 5e édition des Estivales du moulin !

Rendez-vous les 25 et 26 juillet 2025, dès 17h, sur l’esplanade du moulin de l’Epinay, à la Chapelle-St-Florent, à quelques pas de la Loire !

Un festival culturel et musical au cœur des Mauges, où convivialité et découvertes ne font qu’un !

Le samedi 25 juillet, plongez dans un univers musical et théâtral varié, aux rythmes enivrants, qui se clôturera face au moulin, pour un show lumière exceptionnel !

La journée du dimanche accueillera les estivaliers dans une ambiance décontractée et chaleureuse, où déambulations, concerts, marchés de producteurs locaux, découvertes patrimoniales et agricoles mais aussi des animations, feront le bonheur des plus jeunes comme des plus grands !

Concerts le samedi 25 juillet

-Julien LOko LOko Irish Band offre un son unique, explosif mélange pagan, rock et musique irlandaise

-La Brigade du Kif une formation musicale française qui fusionne ska, rock, swing et punk dans un tourbillon festif et cuivré.

-Badegna Foli (Frères de musique en bambara) une musique originale entre reggae et afro groove

Animations et concerts le dimanche 26 juillet

Bar et restauration locale en continus. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 lesestivalesdumoulin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Estivales du Moulin in La Chapelle-Saint-Florent, between Angers and Nantes, for a free cultural festival of music on the last weekend of July!

L’événement Les Estivales du Moulin Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges