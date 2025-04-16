Atelier Maroline Fabrication d’un accessoire en cuir | Duo adulte enfant Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Atelier Maroline Fabrication d’un accessoire en cuir | Duo adulte enfant

Montjean-sur-Loire 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Fabriquez votre porte-monnaie en duo adulte | enfant dans un atelier de maroquinerie à Montjean-sur-Loire à 30 min d’Angers et Ancenis.

Envie d’un moment privilégié avec votre enfant !?

L’atelier duo permet d’accompagner votre enfant dans la découverte du travail du cuir. Vous l’aiderez dans la réalisation de son porte-monnaie en cuir, et, il vous surprendra car parfois c’est lui qui vous aidera )

Vous repartirez chacun avec votre porte-monnaie personnalisé !

ETAPES DE FABRICATION:

– Découverte et choix des cuirs

– Assemblage et travail de préparation à l’aide des outils

– Piqûre main

– Pose accessoires

Durée de l’atelier 1h-1h30

Places 2 Duos, soit 4 places max

Niveau débutant à partir de 7 ans .

DEROULEMENT DE L’ATELIER

L’atelier commence par la découverte d’une multitude de matières. Vous découvrirez ensuite le patronage du porte-monnaie en cuir.

Vous pourrez ensuite choisir les cuirs de votre porte-monnaie, puis le fil et pourrez débuter la fabrication.

Vous tracerez les repères avec l’aide du patron pour ensuite choisir les bons emporte-pièces et réaliser les trous correspondants aux tracés. Vous préparerez ensuite la piqûre main avec les des griffes à frapper pour ensuite utiliser le valet ou la pince sellier et commencer le laçage à l’aide du fil et de l’aiguille.

Pour une belle finition de votre accessoire, vous poserez le bouton vis qui permet de fermer votre joli accessoire.

Un moment de partage dans un atelier artisanal qui travaille avec des chutes de cuir afin de les revaloriser. .

Montjean-sur-Loire 36 rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com

English :

Make your own duet purse for adults and children in a leather workshop in Montjean-sur-Loire, 30 minutes from Angers and Ancenis.

German :

Stellen Sie in einer Lederwarenwerkstatt in Montjean-sur-Loire, 30 Minuten von Angers und Ancenis entfernt, Ihre Geldbörse als Duo für Erwachsene | Kinder her.

Italiano :

Realizzate la vostra borsa da duetto per adulti e bambini in un laboratorio di pelle a Montjean-sur-Loire, a 30 minuti da Angers e Ancenis.

Espanol :

Confeccione su propio monedero a dúo para adultos y niños en un taller de marroquinería de Montjean-sur-Loire, a 30 minutos de Angers y Ancenis.

L’événement Atelier Maroline Fabrication d’un accessoire en cuir | Duo adulte enfant Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges