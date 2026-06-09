Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire mercredi 17 juin 2026.
Mauges-sur-Loire
Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne
Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Les enfants aussi peuvent profiter de l’opéra sur écran géant à la Micro-Folie !
Diggi, daggi, shurry, murry, horum, harum… avec cette formule magique, le jeune berger Bastien pourra regagner le cœur de sa chère bergère Bastienne…
La Micro-Folie Mauges-sur-Loire organise le premier goûter d’exception proposé par la Villette ! C’est comme la soirée d’exception au mois de décembre mais pour les plus petits (et les plus grands).
Dès 6 ans, viens découvrir l’opéra sur écran géant, au milieu d’une fête foraine, suis l’histoire entre Bastien, Bastienne et le magicien Colas ! Joué dans une nouvelle version française, tu pourras suivre leurs aventures.
Cette proposition sera suivie d’un goûter offert par la Micro-Folie.
Sur réservation. .
Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children too can enjoy opera on a giant screen at Micro-Folie!
L’événement Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Balades observation des oiseaux migrateurs sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 9 juin 2026
- Balade photographique à Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 9 juin 2026
- ARTE Delacroix, un air de liberté Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 10 juin 2026
- Concert DJ Spok Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 12 juin 2026
- Rencontre de chorales engagées à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 13 juin 2026