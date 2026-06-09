Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Les enfants aussi peuvent profiter de l’opéra sur écran géant à la Micro-Folie !

Diggi, daggi, shurry, murry, horum, harum… avec cette formule magique, le jeune berger Bastien pourra regagner le cœur de sa chère bergère Bastienne…

La Micro-Folie Mauges-sur-Loire organise le premier goûter d’exception proposé par la Villette ! C’est comme la soirée d’exception au mois de décembre mais pour les plus petits (et les plus grands).

Dès 6 ans, viens découvrir l’opéra sur écran géant, au milieu d’une fête foraine, suis l’histoire entre Bastien, Bastienne et le magicien Colas ! Joué dans une nouvelle version française, tu pourras suivre leurs aventures.

Cette proposition sera suivie d’un goûter offert par la Micro-Folie.

Sur réservation. .

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr

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English :

Children too can enjoy opera on a giant screen at Micro-Folie!

L’événement Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges