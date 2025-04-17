Session Sound System à la Drain’Guette avec Bandicoot HiFi et Kandee Dub La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Session Sound System à la Drain’Guette avec Bandicoot HiFi et Kandee Dub

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Laissez-vous porter par les basses et les vibrations Dub lors d’une soirée musicale immersive sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, située sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, propose une plongée au cœur de la culture Sound System. Ce site arboré et paisible, bien connu des amateurs de La Loire à Vélo, se transforme pour accueillir une programmation dédiée aux rythmes Dub. En accès avec une participation libre, cette soirée est l’occasion idéale de découvrir l’énergie de la scène locale dans un environnement naturel et ombragé.

La programmation se décline en deux temps dès 17h, Bandicoot HiFi prend les commandes pour installer l’ambiance, avant de laisser place à Kandee Dub à partir de 22h pour clôturer la soirée jusqu’à 23h30. Entre deux sessions sonores, les visiteurs peuvent se détendre autour d’une boisson locale ou des planches apéritives de la guinguette. Le parc à gosses reste à disposition pour que les enfants puissent jouer librement avec les tracteurs et installations du site.

Pour la restauration, le voyage est aussi dans l’assiette avec la présence du foodtruck Chawarma Syrien . En plus de l’offre habituelle de l’établissement, vous pourrez déguster des kebabs préparés sur place. Une soirée longue et rythmée qui promet de faire vibrer les bords de l’Èvre. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be carried away by the bass and Dub vibrations of an immersive musical evening on the banks of the river Èvre.

L’événement Session Sound System à la Drain’Guette avec Bandicoot HiFi et Kandee Dub Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges