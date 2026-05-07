Balade Historique et Gourmande à Saint-Laurent-de-la-Plaine Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Balade Historique et Gourmande à Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-de-la-Plaine 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Visite commentée par des historiens bénévoles des bourgs de Saint-Laurent-de-la-Plaine et de Bourgneuf-en-Mauges sur la journée, avec repas au restaurant.

Organisée par le Groupe d’Histoire Locale de Saint-Laurent, la balade historique et gourmande vous emmène cette année à la découverte de la reconstruction du bourg de Saint-Laurent-de-La-Plaine suite aux Guerres de Vendée.

Au programme découverte du Musée des Métiers et du bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine le matin, puis déjeuner au restaurant Les Deux Clochers de Bourgneuf-en-Mauges, et visite du bourg de Bourgneuf-en-Mauges et de la chapelle Notre-Dame-de-Charité l’après-midi, le tout accompagnés par une équipe d’historien.nes passionné.es.

Les trajets entre Saint-Laurent-de-la-Plaine et Bourgneuf-en-Mauges le midi, et entre Bourgneuf-en-Mauges et la chapelle Notre-Dame-de-Charité l’après-midi sont prévus en voiture. Il faut donc être véhiculé (covoiturage envisageable en fonction des disponibilités de chacun, à voir sur place).

Départ au Musée des Métiers à 10h. Fin de visite prévue à 17h.

Déjeuner inclus. Sur réservation uniquement, auprès du Musée des Métiers. .

Saint-Laurent-de-la-Plaine 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

Guided tours by volunteer historians of the towns of Saint-Laurent-de-la-Plaine and Bourgneuf-en-Mauges, with lunch in a restaurant.

L’événement Balade Historique et Gourmande à Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges