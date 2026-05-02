Exposition Des artistes autour de Claude Monet à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Des artistes autour de Claude Monet à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22

Découvrez une nouvelle perspective sur l’œuvre de Claude Monet à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil !

À l’occasion du centenaire de sa disparition, la commune de Mauges-sur-Loire et l’association Des artistes autour de présentent une exposition collective réunissant 41 créateurs.

Ces artistes offrent une interprétation contemporaine de l’héritage de l’impressionniste. Laissez-vous guider à travers un parcours riche en peintures, sculptures et installations qui vous invitent à explorer l’univers de Claude Monet sous un angle renouvelé. .

Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr

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English :

Discover a new perspective on Claude Monet’s work at Saint-Florent-le-Vieil Abbey!

L’événement Exposition Des artistes autour de Claude Monet à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges