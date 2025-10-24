Les Podiums Florentais 2026 Mauges-sur-Loire
Les Podiums Florentais 2026 Mauges-sur-Loire vendredi 3 juillet 2026.
Les Podiums Florentais 2026
Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Venez découvrir Saint-Florent-le-Vieil au rythme de la musique chaque vendredi soir !
Evènement phare de l’association l’Animation Florentaise, les Podiums Florentais reviennent en 2026 pour la 31ème édition !
Chaque vendredi soir, de fin juin à début août, différents groupes animeront musicalement les ruelles et lieux emblématiques et historiques de Saint-Florent-le-Vieil.
De nombreux styles musicaux vous seront proposés jazz, rock, blues, musette, salsa, latino, swing manouche, country, reggae…
En famille ou entre amis, venez vivre une soirée insolite dans un cadre exceptionnel !
La programmation sera disponible sur le site web de l’Animation Florentaise https://animation-florentaise.fr/les-podiums-florentais/ .
Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 38 57 43 animation.florentaise@orange.fr
English :
Come and discover Saint-Florent-le-Vieil to the rhythm of the music every Friday evening!
German :
Erleben Sie Saint-Florent-le-Vieil jeden Freitagabend im Rhythmus der Musik!
Italiano :
Venite a scoprire Saint-Florent-le-Vieil a ritmo di musica ogni venerdì sera!
Espanol :
Venga a descubrir Saint-Florent-le-Vieil al ritmo de la música todos los viernes por la noche
