Les Podiums Florentais 2026 Mauges-sur-Loire

Les Podiums Florentais 2026

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Venez découvrir Saint-Florent-le-Vieil au rythme de la musique chaque vendredi soir !

Evènement phare de l’association l’Animation Florentaise, les Podiums Florentais reviennent en 2026 pour la 31ème édition !

Chaque vendredi soir, de fin juin à début août, différents groupes animeront musicalement les ruelles et lieux emblématiques et historiques de Saint-Florent-le-Vieil.

De nombreux styles musicaux vous seront proposés jazz, rock, blues, musette, salsa, latino, swing manouche, country, reggae…

En famille ou entre amis, venez vivre une soirée insolite dans un cadre exceptionnel !

La programmation sera disponible sur le site web de l’Animation Florentaise https://animation-florentaise.fr/les-podiums-florentais/ .

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 38 57 43 animation.florentaise@orange.fr

English :

Come and discover Saint-Florent-le-Vieil to the rhythm of the music every Friday evening!

German :

Erleben Sie Saint-Florent-le-Vieil jeden Freitagabend im Rhythmus der Musik!

Italiano :

Venite a scoprire Saint-Florent-le-Vieil a ritmo di musica ogni venerdì sera!

Espanol :

Venga a descubrir Saint-Florent-le-Vieil al ritmo de la música todos los viernes por la noche

