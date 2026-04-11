Rencontre littéraire avec Vincent Végâa à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Rencontre littéraire avec Vincent Végâa à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Laissez-vous porter par la poésie lors d’une fin d’après-midi culturelle et inspirante sur les rives de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous placé sous le signe des mots et de l’imaginaire, la guinguette invite l’auteur et illustrateur Vincent Végâa. Tout au long de l’après-midi, venez à sa rencontre pour découvrir son univers poétique, échanger sur ses inspirations et explorer ses textes illustrés. Une belle occasion de partager un moment d’échange privilégié avec un artiste passionné et de repartir avec une dédicace unique dans un cadre propice à la rêverie.

Dès 19h, l’ambiance devient particulièrement gourmande avec l’arrivée du foodtruck Food Lulu , qui s’installe sur place pour préparer de savoureuses galettes et crêpes. Associé aux rafraîchissements locaux de la guinguette, ce service de restauration est l’option idéale pour prolonger cette journée au bord de l’eau dans une atmosphère chaleureuse. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be carried away by poetry during a cultural and inspiring late afternoon on the banks of the river Èvre.

L’événement Rencontre littéraire avec Vincent Végâa à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges