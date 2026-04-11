Soirée jeux de cartes avec l’association Mana à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Soirée jeux de cartes avec l’association Mana à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Affûtez vos stratégies et venez défier d’autres passionnés lors d’une soirée dédiée aux cartes Magic sur les rives de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous placé sous le signe du jeu et de la convivialité, la guinguette s’associe à l’association Mana pour proposer une grande soirée jeux. Que vous soyez un joueur aguerri ou simplement curieux, venez participer aux parties de cartes Magic et de Table Commander. Un moment d’échange idéal pour partager sa passion, découvrir de nouvelles tactiques et jouer ensemble dans une atmosphère détendue en plein air.

Dès 19h, l’ambiance devient particulièrement gourmande avec l’arrivée du foodtruck Food Lulu , qui s’installe sur place pour préparer de savoureuses galettes et crêpes. Associé aux rafraîchissements locaux de la guinguette, ce service de restauration est l’option idéale pour recharger les batteries entre deux parties et passer une excellente soirée au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Sharpen your strategies and challenge other enthusiasts to an evening dedicated to Magic cards on the banks of the river Èvre.

L’événement Soirée jeux de cartes avec l’association Mana à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges