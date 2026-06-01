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Animation de gravure sur pierre en taille traditionnelle entièrement à la main, Cloitre d’Elne, Elne

Animation de gravure sur pierre en taille traditionnelle entièrement à la main, Cloitre d’Elne, Elne

Animation de gravure sur pierre en taille traditionnelle entièrement à la main, Cloitre d’Elne, Elne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cloitre d'Elne

Adresse : Plateau des Garaffes 66200 elne

Ville : 66200 Elne

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Animation de gravure sur pierre en taille traditionnelle entièrement à la main 13 et 14 juin Cloitre d’Elne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Animation de gravure sur pierre en taille traditionnelle entièrement à la main

  • Histoire de l’écriture lapidaire
  • Dessin typographique et calligraphie
  • Maniement des outils
  • Technique de gravure lapidaire

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Cloitre d’Elne Plateau des Garaffes 66200 elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie
Animation de gravure sur pierre en taille traditionnelle entièrement à la main

© Mairie Elne

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