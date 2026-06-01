Visite guidée – L’archéologie à Elne, Cloitre d’Elne, Elne

Visite guidée – L’archéologie à Elne 13 et 14 juin Cloitre d’Elne Pyrénées-Orientales

Limité à 20 personnes – Inscription au Cloître d’Elne 04.68.22.70.90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Visite guidée pédestre pour découvrir ou redécouvrir l’histoire d’Elne dès sa première occupation protohistorique jusqu’à la création de l’évêché au VIe siècle.

Cette balade vous permettra de connaître ces périodes à travers l’archéologie à Elne où des générations d’archéologues se sont succédés depuis la fin du XIXe siècle.

Boucle dans la ville haute d’Elne, depuis la médiathèque, en passant par le site de la Domus puis le long des remparts pour finir sur le plateau des Garaffes avec les vestiges de la cathédrale primitive.

Cloitre d’Elne Plateau des Garaffes 66200 elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite guidée pédestre pour découvrir ou redécouvrir l’histoire d’Elne dès sa première occupation protohistorique jusqu’à la création de l’évêché au VIe siècle.

© Mairie Elne