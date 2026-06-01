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Initiation à la céramique, Cloitre d’Elne, Elne

Initiation à la céramique, Cloitre d’Elne, Elne

Initiation à la céramique, Cloitre d’Elne, Elne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cloitre d'Elne

Adresse : Plateau des Garaffes 66200 elne

Ville : 66200 Elne

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Limité à 15 personnes - Inscription au Cloître d'Elne 04.68.22.70.90

Initiation à la céramique 13 et 14 juin Cloitre d’Elne Pyrénées-Orientales

Limité à 15 personnes – Inscription au Cloître d’Elne 04.68.22.70.90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Atelier parents-enfants :

  • La préparation de la terre

  • La technique et la pratique

  • L’utilisation d’outillages spécifiques

  • La réalisation d’un objet

  • La finition et la décoration.

Cloitre d’Elne Plateau des Garaffes 66200 elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04.68.22.70.90 »}]
Atelier parents-enfants :

© Mairie Elne

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