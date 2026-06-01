Initiation à la céramique, Cloitre d’Elne, Elne
Initiation à la céramique, Cloitre d’Elne, Elne samedi 13 juin 2026.
Initiation à la céramique 13 et 14 juin Cloitre d’Elne Pyrénées-Orientales
Limité à 15 personnes – Inscription au Cloître d’Elne 04.68.22.70.90
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Atelier parents-enfants :
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La préparation de la terre
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La technique et la pratique
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L’utilisation d’outillages spécifiques
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La réalisation d’un objet
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La finition et la décoration.
Cloitre d’Elne Plateau des Garaffes 66200 elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04.68.22.70.90 »}]
Atelier parents-enfants :
© Mairie Elne
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