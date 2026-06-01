Initiation à la céramique, Cloitre d’Elne, Elne

Initiation à la céramique 13 et 14 juin Cloitre d’Elne Pyrénées-Orientales

Limité à 15 personnes – Inscription au Cloître d’Elne 04.68.22.70.90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Atelier parents-enfants :

La préparation de la terre

La technique et la pratique

L’utilisation d’outillages spécifiques

La réalisation d’un objet

La finition et la décoration.

Cloitre d’Elne Plateau des Garaffes 66200 elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04.68.22.70.90 »}]

Atelier parents-enfants :

© Mairie Elne