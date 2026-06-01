Visite Guidée – L’Archéologie étourdi, Cloitre d’Elne, Elne

Visite Guidée – L’Archéologie étourdi 13 et 14 juin Cloitre d’Elne Pyrénées-Orientales

Limité à 15 personnes – Age minimum : 8 ans – Inscription au Cloître d’Elne 04.68.22.70.90 – Présence d’un adulte obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Visitie guidée parents-enfants, présence d’un adulte obligatoire.

Venez découvrir la recherche archéologique au sein de la ville d’Elne grâce à une visite itinérante et ludique.

Gilles Pomerleau est un archéologue spécialiste de la ville d’Elne, malheureusement il est assez distrait et a mélangé tous ses documents ! Il a besoin de vous pour tout réorganiser et comprendre l’histoire de la Cité.

Cloitre d’Elne Plateau des Garaffes 66200 elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visitie guidée parents-enfants, présence d’un adulte obligatoire.

© Mairie Elne