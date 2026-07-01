ANIMATION DE RUE BATUCADA Lamalou-les-Bains
mardi 14 juillet 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
ANIMATION DE RUE BATUCADA
Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-04 2026-08-25
Animation dans la rue avec batucada pendant le marché hebdomadaire.
A partir de 10h dans le centre ville
Info 04 67 95 63 07
Animation dans la rue avec batucada pendant le marché hebdomadaire.
A partir de 10h dans le centre ville
Info 04 67 95 63 07 .
Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : ANIMATION DE RUE BATUCADA
Street entertainment featuring a batucada during the weekly market.
Starting at 10 a.m. in the city center
Info: 04 67 95 63 07
L’événement ANIMATION DE RUE BATUCADA Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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