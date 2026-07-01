Informations pratiques

Graye-sur-Mer

Animation de rue et feu d’artifice Graye-sur-Mer –

Route d’Arromanches Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez vivre un moment de fête et de partage, au rythme d’une déambulation musicale haute en couleur ! La banda Jojo et sa Jojomobile offrent un show itinérant, son et lumière, interactif avec le public.

Venez vivre un moment de fête et de partage, en famille ou entre amis, au rythme d’une déambulation musicale haute en couleur !

Le rendez-vous est donné devant l’entrée du camping municipal pour le départ de la déambulation. La banda Jojo et sa Jojomobile offrent un show itinérant, son et lumière, interactif avec le public, depuis la plage jusque dans les rues de Graye-sur-Mer.

La soirée se poursuivrait par un feu d’artifice qui serait tiré depuis le site de la Grange à Dîme, sous réserve des conditions climatiques et des éventuelles restrictions préfectorales liées au risque incendie (sécheresse, canicule) en vigueur dans le département. .

Route d’Arromanches Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie mairiedegrayesurmer@orange.fr

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English : Animation de rue et feu d’artifice Graye-sur-Mer –

Come and enjoy a festive, communal experience, set to the rhythm of a colourful musical parade! The Jojo Band and their Jojomobile are putting on a travelling sound-and-light show that involves the audience.

L’événement Animation de rue et feu d’artifice Graye-sur-Mer – Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Gold Beach