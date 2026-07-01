Animation des Triboci/Civitas Tribocorum, Musée gallo-romain, Biesheim

Informations pratiques

Animation des Triboci/Civitas Tribocorum Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée gallo-romain Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Triboci/Civitas Tribocorum se consacre à la restitution rigoureuse de la vie des populations du Bas-Rhin durant l’Antiquité. Leur champ d’action s’étend du Ier siècle av. J.-C. — marqué par l’arrivée du peuple celte des Triboques — jusqu’au VIe siècle de notre ère, à l’aube de l’époque mérovingienne. S’appuyant sur les sources textuelles et l’archéologie, les membres de l’association s’attachent à transmettre une vision authentique du passé, accessible à tous, pour sortir l’Antiquité des clichés.

Pour les jeunes visiteurs, un espace dédié proposera l’animation « Le petit légionnaire ». Cet atelier ludique et éducatif permet aux enfants de s’initier aux manœuvres de l’armée romaine. Encadrés par des passionnés, ils apprendront à marcher au pas, à former la célèbre « tortue » et à comprendre la discipline qui faisait la force des soldats de Rome.

Musée gallo-romain Rue de l’Eglise, 68600 Biesheim, France Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est 0389720158 https://www.biesheim.fr/culture-loisirs/musee-gallo-romain/ Vie quotidienne en Alsace à l’époque gallo-romaine (rites funéraires, armée, religion, vie domestique), fin Ier-Ve siècle après Jésus-Christ.

La visite du musée est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes souffrant de déficiences auditives, mentales et psychiques

L’association Triboci/Civitas Tribocorum se consacre à la restitution rigoureuse de la vie des populations du Bas-Rhin durant l’Antiquité. Leur champ d’action s’étend du Ier siècle av. J.-C. — marqué…

©Triboci/Civitas Tribocorum