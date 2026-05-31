Visite guidée d’un musée gallo-romain, Musée gallo-romain, Biesheim

Visite guidée d’un musée gallo-romain Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée gallo-romain Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée gratuite sans réservation.

Musée gallo-romain Rue de l’Eglise, 68600 Biesheim, France Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est 0389720158 https://www.biesheim.fr/culture-loisirs/musee-gallo-romain/ Vie quotidienne en Alsace à l’époque gallo-romaine (rites funéraires, armée, religion, vie domestique), fin Ier-Ve siècle après Jésus-Christ.

La visite du musée est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes souffrant de déficiences auditives, mentales et psychiques

Visite guidée gratuite sans réservation.

©Karine Faby