Informations pratiques

Biesheim

Journées du Patrimoine animation au musée gallo-romain

Capitole Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Animation des Triboci/Civitas Tribocorum

L’association Triboci/Civitas Tribocorum se consacre à la restitution rigoureuse de la vie des populations du Bas-Rhin durant l’Antiquité. Leur champ d’action s’étend du Ier siècle av. J.-C. — marqué par l’arrivée du peuple celte des Triboques — jusqu’au VIe siècle de notre ère, à l’aube de l’époque mérovingienne. S’appuyant sur les sources textuelles et l’archéologie, les membres de l’association s’attachent à transmettre une vision authentique du passé, accessible à tous, pour sortir l’Antiquité des clichés.

Pour les jeunes visiteurs, un espace dédié proposera l’animation Le petit légionnaire . Cet atelier ludique et éducatif permet aux enfants de s’initier aux manœuvres de l’armée romaine. Encadrés par des passionnés, ils apprendront à marcher au pas, à former la célèbre tortue et à comprendre la discipline qui faisait la force des soldats de Rome. 0 .

Capitole Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine animation au musée gallo-romain Biesheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach