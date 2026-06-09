Biesheim

Journée d’informations

4a rue des pêcheurs Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Vous aurez l’occasion de découvrir les différentes activités du Club Informatique de Biesheim et de vous inscrire éventuellement au cours qui vous conviendra. 0 .

4a rue des pêcheurs Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 80 40 06 office@cib68.fr

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English :

L’événement Journée d’informations Biesheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach