Journée d’informations Biesheim
Journée d’informations Biesheim samedi 5 septembre 2026.
Biesheim
Journée d’informations
4a rue des pêcheurs Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Vous aurez l’occasion de découvrir les différentes activités du Club Informatique de Biesheim et de vous inscrire éventuellement au cours qui vous conviendra. 0 .
4a rue des pêcheurs Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 80 40 06 office@cib68.fr
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English :
L’événement Journée d’informations Biesheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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