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Animation DJ Podium Animation Casino Partouche Plouescat Plouescat

dimanche 27 septembre 2026 · Casino Partouche Plouescat · Plouescat

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Casino Partouche Plouescat
Adresse
100 Rue de Brest
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Animation DJ Podium Animation

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 22:00:00
fin : 2026-09-26 01:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Animation avec Podium Animation aux platines !   .

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41 

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English :

L’événement Animation DJ Podium Animation Plouescat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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