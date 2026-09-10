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Animation enfant – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes

Animation enfant – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes
Adresse
4, place Marc Elder 44 000 — Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l'événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822&gtmStepTracking=true

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 14:30 – 16:30
Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822&gtmStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 11 

Le samedi 14 novembre, le Château des ducs de Bretagne invite les enfants à vivre une animation pleine de mystère.Au fil de la visite, ils devront observer attentivement les salles, repérer des indices et tenter de détecter la présence de fantômes à l’aide d’un appareil spécial.Horaires :-Samedi 14 Novembre à 14h30Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822&gtmStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822&gtmStepTracking=true


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