Animation enfant – Château des ducs de Bretagne Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 14:30 – 16:30
Gratuit : non Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 11
Le samedi 14 novembre, le Château des ducs de Bretagne invite les enfants à vivre une animation pleine de mystère.Au fil de la visite, ils devront observer attentivement les salles, repérer des indices et tenter de détecter la présence de fantômes à l’aide d’un appareil spécial.Horaires :-Samedi 14 Novembre à 14h30Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
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