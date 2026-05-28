Animation enfant Esti’val ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Animation enfant Esti’val ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous mardi 28 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Animation enfant Esti’val
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Un agent du Parc national invite petits et grands à se mettre dans la peau d’un personnage de l’estive humain ou animal. Un jeu de rôle où les participants sont confrontés à des situations qui pourraient avoir lieu dans la réalité … Une façon ludique de réfléchir à la cohabitation nécessaire entre tous les usagers de la montagne !
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
An agent of the National Park invites young and old to put themselves in the shoes of a character from the summer pastures human or animal. A role-playing game in which participants are confronted with situations that could occur in real life… A fun way to think about the need for all mountain users to live together!
For children aged 8 and over.
Free of charge, subject to availability.
L’événement Animation enfant Esti’val Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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