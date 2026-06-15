Démonstration Feutrière Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous mercredi 15 juillet 2026.

Arrens-Marsous

Démonstration Feutrière

Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Sylvie Delacour, “Laine en Sy”, est feutrière, Artisan d’Art dans les Hautes-Pyrénées.

Durant deux heures elle travaillera et transformera la laine à l’aiguilleté ou à l’eau devant vous.

Une démonstration dont vous ne voudrez pas perdre le fil (de laine).

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Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Sylvie Delacour, of “Laine en Sy,” is a felt maker and artisan in the Hautes-Pyrénées.

For two hours, she will work with and transform wool using needle felting or wet felting right before your eyes.

A demonstration you won’t want to miss.

L’événement Démonstration Feutrière Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65