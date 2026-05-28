Arrens-Marsous

Point rencontre avec un garde moniteur du Parc national des Pyrénées

Entre le lac de Suyen et la cabane de Doumblas ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Tous les mardis, les agents du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.

Le rendez-vous du point de rencontre sera matérialisé par un panneau du Parc national.

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Entre le lac de Suyen et la cabane de Doumblas ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Every Tuesday, the staff of the Pyrenees National Park will share their knowledge with you. This is your chance to find out more about their work, and to whet your curiosity about the valley’s natural, cultural and landscape heritage.

The meeting point will be signposted by the National Park.

L’événement Point rencontre avec un garde moniteur du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65